Huzur dolu kandil mesajları: En anlamlı Miraç Kandili mesajları…

Kandil günleri İslam alemi için büyük bir önem arz ediyor. Bugün Miraç kandilini idrak edeceğiz. Vatandaşlar sevdiklerine, tanıdıklarına kandil mesajı atarken onları hatırladıklarını da gösteriyor. Sizler için derlediğimiz kandil mesajları görsellerini isterseniz Facebook, isterseniz Whatsapp aracılığı ile gönderebilirsiniz. Miraç kandili mesajları ile bu özel günün anlamını en güzel şekilde paylaşabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!