İBB, baraj havzalarından 40 ton çöp toplandı

İBB, barajlardaki su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek baraj havzalarında temizlik çalışması başlatmıştı. 15 araç ve 100 personelin katıldığı temizlik çalışmaları 2 hafta sürdü.

Baraj havzasından plastik, metal ve cam atıklar başta olmak üzere yaklaşık 40 ton atık toplandı.

“SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERELİM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak “Su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek bütün baraj havzalarını temizledik, 40 ton çöp topladık. Şimdi yağmurlar tertemiz havzalara doluyor. Barajlarımızın çevresini temiz tutmaya ve suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim” açıklamasında bulundu.