İBB Başkanı İmamoğlu, aşı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Ekim 2020'de covid-19 testi pozitif çıkmış ve 10 gün boyunca Amerikan Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra 2 Kasım 2020'de taburcu olmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre sırası gelen İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasından 6 ay sonra 5 Nisan'da ilk doz aşısını oldu.

Biontech aşısı olan İmamoğlu'nun ikinci doz aşısını mayıs ayının ilk günlerinde olacağı öğrenildi. Kritik kamu hizmetlerinin aksamaması için aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu üst düzey yöneticilere yaşına bakılmaksızın aşı önceliği tanınmıştı.

AİLESİ DE CORONA GEÇİRDİ

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu da bu ayın başında coronaya yakalanmıştı. Dilek İmamoğlu, karantinada olduğu için annesinin 11 Nisan'da Trabzon'da gerçekleştirilen cenaze törenine katılamamıştı.