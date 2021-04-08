İBB Başkanı İmamoğlu Çatalcalı köylü kadınlarla bir araya geldi: Beton kanal istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da incelemelerde bulundu. Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Çakıl Kavşağı düzenleme inşaatında inceleyen İmamoğlu, daha sonra Hamamönü esnafını ziyaret etti. İmamoğlu'nun ilçedeki son durağı, Kızılcaali Köyü oldu. İmamoğlu, köyde; Çatalca Ziraat Odası ile İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iş birliğiyle sürdürülen sosyal sorumluk projesi kapsamında, mevsimlik çiçek üretimi yapılan seraları ziyaret etti.

“FIRSAT VERİLİRSE KÖYLÜMÜZ GERÇEKTEN ‘EFENDİ' OLUR”

Üretime katılan kadın çalışanlarla renkli sohbetler gerçekleştiren İmamoğlu, “Köylünün kırsalda üretmesi, aynı zamanda şehirle yan yana yaşaması, oradaki hayatı sağlıklı yapar, canlı tutar, birbirini destekler. Burada çok güzel bir iş birliği başladı. Görünüyor ki; İstanbul'da köylerimize fırsat verildikçe, sadece bu şehir için üretim yapsa buranın kırsalı, gerçekten ‘efendi' olur. ‘Köylü milletin efendisidir' sözü, Atatürk tarafından boşuna söylenmiş bir söz değildir. Güçlü bir sözdür. Karakter açısından, yüz yıllar da geçse etkisinin ve öneminin geçmeyeceği bir sözdür. Çünkü, üretim olmazsa, insanlar beslenmezse, üretimi çağın koşullarına göre yapmazsanız gerçekten toplumu, milleti mutlu edemezsiniz” dedi.

“BURALARIN BETONA BOĞULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Kadınların üretimin içinde olmasından mutlu olduğunu dile getiren İmamoğlu “Ablalarımız diyor ki, ‘Bize yetmez, daha çok çeşit versinler. Tüm köylerimize bunu yayalım.' Bizim isteğimiz bu. Onlara üretimde yol gösterirsek, çok güçlü bir İstanbul kırsalı var ederiz. Kırsalı yok etmeye çalışanlara karşı, bu mücadelemiz çok önemli. Biz, bu memleketin topraklarında üretim olsun istiyoruz. Bu memleketin topraklarına, saçma sapan beton kanallar yapılsın istemiyoruz. Buraların betona boğulmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah esirgesin, dünya güzeli bu toprakların daha verimli, daha bereketli olması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapacağız” diye konuştu.

KADINLARIN SOFRASINA KADINLARLA BİRLİKTE OTURDU

Kızılcaali Köyü sakinleriyle muhtarlık yakınında bir araya gelen İmamoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Köylünün üreteceği çiçekler için alım garantisi verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, farklı türlerdeki desteklerinin süreceği müjdesini verdi. Muhtar Ömer Engin'i makamında ziyaret eden İmamoğlu, köylü kadınların elleriyle hazırladıkları sofraya, yine onlarla birlikte oturdu. Börekler ve yaprak sarması eşliğinde gerçekleştirilen sohbet, renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

İlginizi Çekebilir “Kanal İstanbul” diye yazılır “Çin ve Katar” diye okunur