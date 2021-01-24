İBB başlatmıştı! Bin 519 öğrenciye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri bir araya getirdiği sosyal destek kampanyasına “eğitim destek paketi” de eklendi. “Askıda fatura”, “Aile Destek Paketi”, “Anne-Bebek Destek Paketi”nde sonra eklenen “eğitim destek paketi”ne kısa sürede 5 bini aşkın öğrenci başvurdu. İBB verilerine göre toplam ödenen miktar 379 bin 750 TL’yi, destek alan öğrenci sayısı ise bin 519’u aştı.

Eğitim destek paketinden faydalananlar ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu destek paketi ile öğrencilere hayırseverler tarafından tek seferlik 250 TL tutarında eğitim yardımı yapılıyor. “https://askidafatura.ibb.gov.tr” adresinden yapılan yardım, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. İstanbulkart, toplu taşıma araçları dışında bazı marketlerde de kullanılabiliyor.

“ZOR GÜNLER DAYANIŞMAYLA KOLAYLAŞACAK”

Bağışta bulunan vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Bugün ihtiyaç sahibi insanlara çok anlamlı bir destekte bulundunuz. Bu zor günler ancak aramızdaki dayanışmayı güçlendirirsek kolaylaşacak. Bu amaca yönelik yaptığınız değerli katkıya teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” mesajıyla karşılaşıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “İBB Askıda Fatura-Eğitim Destek Paketine katılıp eğitimi için türlü zorluklarla mücadele eden genç bir kardeşimize destek olabilirsiniz. Bağış yapıp bu mesajı yaymanız daha fazla öğrencimize umut olacaktır. Binlerce genç eğitim için desteğinizi bekliyor” diyerek destek çağrısını yineledi.