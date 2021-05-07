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İBB: Halk ekmek büfesini kasıtlı yaktılar

Bakırköy'de bulanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek büfesinin kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı açıklandı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 16:22, 07/05/2021
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İBB: Halk ekmek büfesini kasıtlı yaktılar

Yangın, bu sabaha karşı İncirli metro istasyonun önünde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren Halk Ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan büfede çıkan yangını gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili İstanbul İtfaiyesi’nin hazırladığı raporda büfedeki yangında herhangi bir elektriksel ateş kaynağına ve yangına sebebiyet verecek unsura rastlanamadığı belirtildi.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ndeki MOBESE kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu kimliği belirsiz bir kişinin büfe içerisine girdiği, burada bir müddet kaldığı, çıktıktan kısa bir süre sonra büfeden alev ve duman çıktığının görüldüğü aktarıldı.

Raporda “Bu bilgiler doğrultusunda olayın kasıtlı olarak gerçekleştiği kanaatine varılmıştır” denildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yangınla ilgili açıklama yaptı. Ongun, “İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy’deki Halk Ekmek büfemiz MOBESE kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:16:18,