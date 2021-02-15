İBB harekete geçti, tarihi binadaki ‘Nusret’ resmi kaldırıldı

Beyoğlu’nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binaya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin ‘tanıtım elçisi’ olarak seçilen Nusret Gökçe’nin resminin örtülmesi büyük tepki çekmişti.

O RESİM KALDIRILDI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nusret Gökçe’nin resmin İBB ekiplerince kaldırıldığını duyurdu.

Resmin kaldırıldığına dair resmi de paylaşan Ongun “İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu'na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

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