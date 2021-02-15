Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İBB harekete geçti, tarihi binadaki ‘Nusret’ resmi kaldırıldı

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanda tarihi bir binanın tadilat işlemleri sırasında Nusret Gökçe resmiyle örtülmesi tepki çekmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, o resmin İBB ekiplerince kaldırıldığını duyurdu.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 22:03, 15/02/2021
Haberler Gündem
İBB harekete geçti, tarihi binadaki ‘Nusret’ resmi kaldırıldı

Beyoğlu’nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binaya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin ‘tanıtım elçisi’ olarak seçilen Nusret Gökçe’nin resminin örtülmesi büyük tepki çekmişti.

O RESİM KALDIRILDI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nusret Gökçe’nin resmin İBB ekiplerince kaldırıldığını duyurdu.

Resmin kaldırıldığına dair resmi de paylaşan Ongun “İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu'na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilirİmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrıİmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrıİlginizi ÇekebilirTarihi binada 'Nusret' resmi tepki çekti, İBB harekete geçtiTarihi binada 'Nusret' resmi tepki çekti, İBB harekete geçti
istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Kültür ve Turizm Bakanlığı Nusret sosyal medya