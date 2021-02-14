İBB hazırlandı: İç kesimlerde 20, yükseklerde 30 santimetre…

İBB AKOM verilerine göre gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sonucunda; Avrupa yakasında Arnavutköy, Eyüpsultan ve Silivri ilçelerinde 6-10 cm arası, Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde 12 cm kar kalınlığı ölçüldü. Kent genelinde devam eden kar yağışının bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Rüzgârın gün içerisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, aralıklarla fırtına (40 ila 80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar değerlerinde seyreden dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışı hafta ortasına kadar etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 27 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

ŞU ZAMANA KADAR CİDDİ BİR İHBAR GELMEDİ

Aralarında İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM'dan paylaşılan verilerde şu zamana kadar ciddi bir ihbarın gelmediği bilgisi paylaşıldı.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

5 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.

363 EVSİZ VATANDAŞ İBB KAMPLARINDA MİSAFİR EDİLİYOR

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 241'i Esenyurt, 99'u Florya, 23'ü Kayışdağ olmak üzere toplam 363 evsiz vatandaş misafir ediliyor.