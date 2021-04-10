İBB Meclisi, salgın nedeniyle ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin nisan ayı olağan oturumlarının pazartesi günü başlaması planlanıyordu.

Ancak İBB Meclis Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, artan Covid-19 vakaları nedeniyle İBB'nin başvurusu ve İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda oturumların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Duyuruda “Ülkemiz genelinde ve İstanbul'da Covid-19 salgınının seyrinde gelinen noktada, vaka sayılarındaki artışlar ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayıları göz önüne alındığında, hastalığın bulaş riskini artırabileceği, fert ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek, 12.04.2021 Pazartesi günü yapılması ilan edilen Nisan ayı olağan İBB Meclis toplantıları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başvurusu ve İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

FAALİYET RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEKTİ

İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarında İBB ve İETT'nin 2020 yılı faaliyet raporları görüşülecekti. Her nisan ayında olduğu gibi İBB Meclisi başkanvekilleri, katip üyeler, komisyon üyeleri ve encümen üyelerinin seçimle yenilenecekti.

GEÇEN YIL DA ERTELENMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı’nın 26 Mart 2020 tarihli genelgesi ile büyükşehir belediye meclislerinin 2020 yılı nisan, mayıs ve haziran ayı oturumları salgın önlemleri kapsamında yine ertelenmişti. Mayıs ayında salgın önlemleri için gereken kararları almak üzere olağanüstü meclis oturumu yapılmıştı. 3 aylık salgın ertelemesinin ardından İBB Meclisi’nin olağan oturumları 13 Temmuz 2020'de tekrar başlamıştı.