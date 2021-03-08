İBB Meclisi’nde AKP ve İYİ Parti arasında HDP gerilimi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin konuşma yaptı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı ve tartışma yaratan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimlerini birlikte kullanarak yaptığı kutlama ile ilgili Göksu “Abdurrahim Karakoç bir şiirinde der ki ‘Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz.' İstanbul'un meclisinden, Türkiye'nin ikinci büyük meclisinden aziz İstanbulluların duygularını ifade ederek diyorum ki; kardeşim Eren Bülbül'ün annesinin, kardeşim Yasin Börü'nün annesinin, kardeşimiz Fırat Çakıroğlu'nun annesinin, öğretmenimiz Aybüke Yalçın ve annesinin, polisimiz Fethi Sekin'in, savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın, Gaffar Okkan'ın, kahramanımız Ömer Halisdemir'in annelerinin kadınlar gününü kutluyorum. Diyarbakır annelerinin kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

“TAKLA ATIVERDİ”

Göksu kendisinde önce konuşma yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a da “Arkadaşımızın çıkıp burada ‘Ey büyükşehir belediye başkanı, sen nasıl olur da benim genel başkanımı ilginç isimlerle yan yana getirirsin. Bu hadsizliği nasıl yaparsın' diye konuşma yapacağına takla atıverdi. Şunu özellikle söyleyeyim. Kamuoyu araştırmalarında Millet İttifakı'nın iki partisinin toplamı AK Parti'ye yetişebiliyor mu? Yetişemiyor. Niye? AK Parti bu milletle gönül bağı kurmuş. Bu milletin istikameti üzerine istikametini çizmiş ve o istikamette yürüyen bir parti. Bunu siz anlayamazsınız. Anlasanız orada değil, burada olurdunuz” dedi.

“HDP'Yİ TERÖRLE İLTİSAKLI İLAN ETTİK”

Göksu'ya çok sert yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan şu ifadeleri kullandı:

* Niye konuşmadın diye bana laf söylüyor. ‘Millet İttifakı'na nasıl zarar verebiliriz, HDP tartışmalarının içine nasıl çekebiliriz' diye bir anlayışı var. HDP'yi biz İYİ Parti olarak terörle iltisaklı olarak ilan etmişiz. Biz onları parti olarak görmüyoruz, bağımız yok. İmamoğlu'nun bize izah ettiği kadarıyla genel başkanlar nezdinde kadınlar gününü kutlaması ile ilgili. Bizi HDP ile ilişkilendiren insanlar teröristle masaya oturanlar olmamalı. Kongrelerinde teröristin kafasından konfeti temizleyenler olmamalı.

* Seçim kazanmak için teröristin mektubundan medet umanlar hiç olmamalı. Onlara oy verdi diye 6 milyon insanı terörist ilan edenler olmamalı. Bir ülkenin 6 milyon teröristi olmaz. Eğer bir ülkede 6 milyon terörist olduğunu iddia ediyorsanız o ülkeyi iyi yönetemiyorsunuzdur. Bırakın ve gidin. Bana bu lafları söyleyenler FETÖ'nün hamuru ile mayalananlar. Bana da taklacı diyor. Taklacı güvercin sensin.

“SİZ BU ÜLKEYE 2 TARİHTE İHANET ETTİNİZ”

Özkan, “Siz iki önemli tarihte bu ülkeye ihanet ettiniz. Biri 29 Ekim'dir. Cumhuriyet ile hesaplaşmak adına siz o eşkıyayı Türkiye Cumhuriyeti topraklarından davulla zurnayla uğurladınız. 28 Şubat'ta siz bu eşkıya ile Dolmabahçe mutabakatını yaptınız. Bu ülkenin şerefli hakim ve savcılarını o eşkıyanın ayağına götürdünüz. Ve İYİ Parti'yi terörle iltisaklı bir parti ile yan yana getirmek sizin haddiniz değildir. Haddinizi bilin” diye konuştu. Göksu da “Vallahi billahi dünkü tweeti ben atmadım” karşılığını verdi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Kadın cinayetlerini konuşmaktan utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir Meral Akşener'den İmamoğlu açıklaması