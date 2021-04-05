İBB önünde kentsel dönüşüm protestosu

Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahalleye sabah saatlerinde evlerin su, doğalgaz ve elektriği kesmeye gelen görevlilere yurttaşlar direnince polis biber gazı ile müdahale etti.

Mahalle sakinleri olayların ardından İBB Başkanlık binasının karşısındaki Saraçhane Parkı'na gelerek protestolarına devam etti.

Grup adına açıklama yapan Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu şunları söyledi:

* Eyüp Yeşilpınar mahallesinde kentsel dönüşüm bölgesinde 191 hane var. 191 hanenin 60'ı Kiptaş ile kentsel dönüşüm için sözleşmeyi imzaladı. İmzalamayan 134 hanenin ise bu sabah elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Mağduruz.

* Ekrem İmamoğlu neye istinaden pandemi sürerken ve bu kış gününde bizim elektriğimizi, suyumuzu kestiriyor? Bize tebligat bile gönderilmedi. İmamoğlu'nun adaleti bu mu?.

Türkoğlu, sorun çözülmezse Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı'ndan yardım isteyeceklerini söyledi.

“İMAMOĞLU'NA ULAŞAMIYORUZ”

Türkoğlu, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını belirterek şunları kaydetti:

* Ama rantsal dönüşümden yana değiliz. Dayatma ile evlerimizi boşaltmaya çalışıyorlar. Üçte iki çoğunluğumuzu yok sayıyorlar.

* İmamoğlu ‘sayın Cumhurbaşkanına ulaşamıyorum' diyor. Biz de kendisine ulaşamıyoruz.

* 134 hanede yaşayan insanlar bu akşam ne yapacak? Belediye başkanı bu insanlara zamanında güven verdi, biz kendisine oy verdik. ‘Adaletsiz bir şey yapmayacağım' dedi. Taahhütnamesi var. Ya sözünü tutsun ya da görevinden istifa etsin.

* Biz uzlaşmaktan yanayız. Kendisi ile görüşmek istiyoruz. KİPTAŞ yetkilileri bizi dinlemiyor. Bu insanlar mağdur.

* 100 metrekare daire, 47 metrekareye düşürülüyor. Haklarımızı yok sayıyorlar. Ekrem başkana sesleniyoruz; bu işi çözümlesin, el koysun. Beraber bu işi çözümleyelim. Biz bedelini ödeyip aldık bu parselleri, işgalci değiliz.

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