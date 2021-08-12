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İBB, sel bölgesine kurtarma ekibi ve yardım gönderdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz’in selden etkilenen bölgelerine İBB olarak kurtarma ekibi ile yardım tırı gönderdiklerini duyurdu.

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İBB, sel bölgesine kurtarma ekibi ve yardım gönderdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karadeniz Bölgesi’nden selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB olarak  selden etkilenen Ayancık, Bozkurt, Cide, Abana ve Azdavay'a 50 kişilik kurtarma ekibi, ağır iş makinaları, tahliye pompaları, kurtarma araçları gönderdiklerini açıklayan İmamoğlu bölgeye tırlarla Hamidiye Su ve Halk Ekmek gönderildiğini de söyledi.

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