İBB sordu vatandaş yanıtladı

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Barometresi Araştırması ile İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul'un nabzını tutuyor.

Barometrenin Mart ayı raporu, 22 Mart 2021 – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında, 713 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

DEVİR İŞLEMLERİNE ONAY YOK

Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı'nın İBB'nin görev alanından çıkarılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesini onaylayan İstanbulluların oranı yüzde 13.4'te kaldı. Yüzde 59.5 onaylamadığını, yüzde 13.4 onayladığını, yüzde 27.1fikrinin olmadığını açıkladı.

GÜNDEM EKONOMİK SORUNLAR

Katılımcıların yüzde 33.1'i ekonomik sorunların, yüzde 30.8'i Covid-19'un, Mart ayında ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti.

İSTANBUL'UN GÜNDEMİ: COVİD-19

İstanbul'un gündeminde, yüzde 37.9 ile Covid-19 ilk sırada yer alırken; yüzde 25.3 yasakların kalkmasıyla görülen trafik yoğunluğunu, yüzde 24.5, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesini konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE SALGIN

Katılımcıların yüzde 27.8'i Covid-19'un, yüzde 24.5'i İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin, yüzde 17.7'si ise kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin Türkiye'nin gündemi olduğunu ifade etti.

Bunları yüzde 7.1 ile döviz kurlarındaki hareketlilik ve yüzde 7 ile Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi izledi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHEDİLMESİNİ UYGUN BULMADILAR

Yüzde 9.8 İstanbul Sözleşmesi'ni daha önce duymadığını; yüzde 18.1duyduğunu; ama bilmediğini, yüzde 32.4 az bilgi sahibi olduğunu, yüzde 26.1 bildiğini, yüzde 13.6 ise tamamen bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Yüzde 53.4 İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesini uygun bulmadığını, yüzde 20.4 uygun bulduğunu, yüzde 26.2 ise fikrinin olmadığını belirtti.

Kadınların yüzde 59.5'i, erkeklerin ise yüzde 49'u bu kararı uygun bulmadığını söyledi. Katılımcıların sosyoekonomik seviyeleri arttıkça İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin uygun olmadığını belirtenlerin oranında artış görüldü. Alt sosyoekonomik seviyedeki gruba dâhil olan katılımcıların yüzde 40.3'ü fesih kararının uygun bulmuyorken, bu oran orta sosyoekonomik grupta yüzde 56.2, üst grupta ise yüzde 85.2 olarak ölçüldü.

Ev kadınlarının yüzde 47.5'i İstanbul Sözleşmesi hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtirken, bu oran çalışan kadınlarda yüzde 16.2 oldu.

Katılımcılara İstanbul Sözleşmesi'ne dair akıllarında kalanları sorulduğunda, yüzde 44.8 kadına şiddeti azaltma amacı olduğunu, yüzde 26.4 kadını güçlendirdiğini, yüzde 25 aklında bir şey kalmadığını, yüzde 18.4 kadına yönelik negatif ayrımcılığı azalttığını belirtti.