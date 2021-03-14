İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan AKP’li Mehmet Tevfik Göksu’ya çay tüketimi yanıtı

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, belediyenin çay tüketimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Göksu’nun, “Sadece 18 ayda 1.5 milyon TL'lik çayı kimin ya da kimlerin içtiğini İstanbullular adına İBB başkanına soruyoruz” paylaşımına İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt gecikmedi.

Göksu’nun paylaşımını alıntılayan Ongun, “Mesaimin bir bölümünü bariz yalanların düzeltilmesiyle geçirmekten memnun değilim. Ama meydan boş değil. 24 saat çalışan temizlik işçilerine yıllık alınan çay eski dönemde 2017’de 804 bin iken 2021'de 575 bin TL. Enflasyona rağmen bu azalmanın izahını iddia sahibine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.