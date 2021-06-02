İBB Sözcüsü Ongun: Bir tepsi baklavaya 392 TL verdiğimiz için yolsuzlukla suçlandık

AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, beraberindeki partililerle birlikte Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önüne giderek, İBB’nin kilosu 392 TL’den baklava aldığını öne sürerek protesto gerçekleştirdi. Protestoda, “392 TL’yi tatlı tatlı yediler” pankartı açılarak İBB yolsuzlukla suçlandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin bir tepsi baklavaya 392 lira verdiğini açıkladı. Gerçekleşen protestoya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Ongun, “Şeffaf yönetim anlayışımız gereği kamuoyunun bilgisine sunarız: Bugün İBB önünde birkaç AK Partili arkadaş, 392 liraya alınan bir tepsi baklava için İBB'yi yolsuzlukla suçlamıştır. Tweet bu kadar…” dedi.

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