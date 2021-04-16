Kanal İstanbul toplantısında ‘telefon’ gerilimi

Kanal İstanbul projesinin güzergahında bulunan Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki sulak alanın birinci derece olan sit korumasının, üçe düşürülmesi teklifi 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gündemine alındı. Toplantı sırasında gerilim yaşandı.

Kuruldaki İBB temsilcisi, teklifi İBB yetkilerine haber vermek için telefon edince kurul müdürü Ersoy Köse'nin telefona hakaret ederek el koyduğu öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Konuyu sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “Bugün 1 Nolu Koruma Kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşüyor. İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyorken kurul müdürü hakaret ve saldırgan tavırlara temsilcimizin telefonuna el koymuştur. İBB'ye yönelen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız!” dedi.