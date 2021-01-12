İBB ve USTDA arasında ikinci hibe anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), ‘İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi’nde iş birliğine gitti. İBB ve USTDA arasında imzalanan yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması için sanal ortamda imza töreni düzenlendi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na; Genel Sekreter Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Öztürk, Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka eşlik etti.

ABD heyeti ise Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve USTDA Direktörü Todd Abrajano öncülüğünde toplam 11 kişilik bir heyetle sanal toplantıya katılım sağladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri karşısında, dijital dönüşüm projesi ile İstanbul'u çağı yakalamış, akıllı bir şehir olarak tasarlamak istediklerini belirtti.

İmamoğlu şunları söyledi:

* Söz konusu proje ile İstanbul'un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz.

* Ayrıca bu proje kapsamında, İstanbul'umuzun önde gelen ve eli kulağında sorunlarına çözüm olarak; felaket ve kurtarma veri merkezi geliştirilmesi adına kıymetli çalışmalar yürütmeyi istiyoruz. İstanbul'un yarınını şekillendirmede, bilim ve teknolojinin rol almasını sağlamaya çalışıyoruz.

İLK HİBE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE

İBB ve USTDA arasında, daha önce de 22 Eylül 2019'da, İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan ‘İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı.

İBB'den önce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Ağustos 2019'da USTDA ile ‘Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü’ imzalayarak 1 milyon dolarlık hibe desteği almıştı.