İBB’den Bakan Kurum’a ‘Askıda Fatura’ yanıtı

AKP İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul projemizin tüm teknik çalışmaları tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul’u, inadına yapacağız” açıklamasının ardından bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Bazıları şerde yarışadursun, biz hayırda yarışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi Kanal İstanbul’un ihalesini 2021’de yapacağız. İstanbul Boğazı’nı koruma kurtarma projesini örnek bir şehircilik anlayışıyla gerçekleştirerek İstanbul’un marka değerini arttıracağız” dedi.

İkinci paylaşımında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan Kurum, şu ifadeleri kullandı;

* 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldığı dönemdeki gibi bugün de çöp dağları görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aziz şehrimizi bu çöp yığınlarından kurtarmak adına, acziyet içinde olan belediyelerimize Bakanlık olarak destek verebiliriz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazdıklarına cevap İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi.

Sosyal medya hesabından Bakan Kurum’un paylaşımını alıntılayan Ongun, İstanbul’da binlerce yoksul ailenin yardım beklediğine dikkat çekerek, “5663 aile destek bekliyor, 5437 bebek sahibi anne, 771 üniversiteli ve de 69.913 askıya fatura bırakan aile. Sayın Bakanım, hayırda yarışmak için bulunmaz fırsat” ifadesinde bulundu.

Ongun ikinci paylaşımında da, “İstanbul'un da Türkiye'nin de tek gerçek gündemi yoksulluktur. Askıda Fatura kampanyamıza omuz veren 250 bin hayırsever bunu biliyor. Hep birlikte başarıyoruz.” dedi.