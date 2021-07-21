İBB’den bir ilk daha! Hasat yapıldı, İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yıllardır boş duran tarlalara buğday ekmiştik, şimdi hasadımızı yapıyoruz.

Elde ettiğimiz unu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız” dedi. İmamoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu Pendik Kurna'da 180 dekarlık alanda yapılan buğday hasadı ile ilgili bilgi veren İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdür Yardımcısı Ali Murat Erdem “Buralar tarım arazisiydi ama sadece adı vardı.

Bu arazilerde yıllardır tarım yapılmıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı ve 9 ay önce buğday tohumları bu toprağa düştü” dedi.

35 TON UN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Tarlalara yerli ekmeklik buğday ekildiğini anlatan Erdem “Rekolte tahminimiz 50 ton civarı. Yaklaşık 35 ton kadar un elde ederiz. Elde edeceğimiz unu 2'şer kiloluk paketler haline getirerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze vereceğiz. Ve ihtiyaç sahibi aileler kullanacaklar” diye konuştu.

ADALAR'DAKİ ATLARA DA YEM OLACAK

Erdem, un elde edilirken oluşan kepek ile tarladan çıkan samanların da Veteriner Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceğini ve İBB'nin bakımını yaptığı Adalar'daki atlar için yem olarak kullanılacağını söyledi. İstanbul'da tarım arazilerinin az olduğuna, var olan arazilerin de değerli olmasından dolayı çok fazla ekilmediğine dikkat çeken Erdem “Biz İBB olarak elimizde olan atıl kalan arazileri ekerek hem değerlendirmek istiyoruz hem çiftçilerimize örnek olsun istiyoruz” dedi.