İBB’den ‘kayıp tuğra’ açıklaması: Yerli yerinde duruyor

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş Eğriçınar Sokak’ta yer alan tarihi çeşmede Abdülhamid Han tuğrasını kaldırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili iddiayı paylaşanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek de yer aldı.

“TUĞRA YERİNDE, YALAN DÖRT NALA”

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Tuğra yerinde duruyor, yalan ise dört nala gidiyor” dedi. Sosyal medyada söz konusu çeşmenin fotoğrafıyla birlikte paylaşılan tuğrasız çeşmenin, Yıldız’da bulunan 2013 yılından beri tuğrasız çeşme olduğunu belirten Polat, iddiaya konu olan Beşiktaş Eğriçınar sokakta yer alan çeşmenin güncel fotoğrafını paylaşarak, tuğranın yerinde olduğunu açıkladı.

Yıldız’da bulunan tuğrasız çeşmeye ise yeni İBB yönetimi tarafından onarım yapıldığını belirten Polat, “2013’ten bu yana tuğrası kazınmış, kırık, yola gömülmüş, susuz bırakılmış 2. Çeşmesi'ni onarıp suya kavuşturmak mı bunca yalanla saldırıya uğramamıza sebep?” ifadelerini kullandı.

DİVANHANE KARAKOLU GÖNDERMESİ

Polat, açıklamalarını, “Tuğrayı merak eden tüm ilgili kişileri yarın 11.30'da Beşiktaş Eğriçınar Sokak'ta bekliyorum. Ardından da bir gecede dozerlerle yok edilmiş Sultan Abdülmecid'in yadigarı Divanhane Karakolu'na gideceğiz” ifadeleriyle tamamladı.