İBB’den “yenidoğan” kampanyası: Bez, mama, beşik dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarla dayanışma içerisinde olmak için ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz süt, ucuz ekmek, yardım kolisi ulaştırmış maddi destekte bulunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatacakları yeni bir destek kampanyasının daha duyurusunu yaptı. Halk Tv'de katıldığı 20. Saat programında konuşan İmamoğlu, artan kent yoksulluğuna dikkat çekerek dar gelirli aileler için yeni bir dayanışma başlatacaklarını açıkladı. Ailelere, yenidoğan bebekleri için 3-4 aylık yardımlar yapılacağını belirten İmamoğlu, ihtiyaç paketinde bez, mama, giysi, beşik gibi gibi temel ürünlerin bulunacağını söyledi.

BAĞIŞ KAMPANYASI ENGELLENMİŞTİ

İBB, “Birlikte Başaracağız” sloganı ile Covid-19 vakasının ülkemizde ilk kez görüldüğü Mart 2020'de maddi yokluk yaşayan vatandaşlar için bağış kampanyası başlatmıştı. Salgından etkilenenler için başlatılan destek kampanyasına kısa sürede milyonlarca lira bağış yapıldı. Yardımlaşma duygusuyla katılım katlanarak artarken ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge nedeniyle durduruldu. İBB'nin bankalardaki yardım paralarının toplandığı hesaplar da donduruldu. İBB, konuyu yargıya taşıdı.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI BAŞLADI

Bloke edilen yardım kampanyasının ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yardımlaşma duygusunun yoğun yaşandığı Ramazan ayında “Askıda Fatura” uygulaması başlatıldı. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulamaya katılım katlanarak büyüdü. 4 Mayıs'ta başlayan yardımlaşma hareketi sayesinde bugüne kadar 199 bin 244 kişinin su ve doğalgaz faturasının ödendiği açıklandı.

İBB, ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği aileler ve kişiler için kampanyayı daha da geliştirdi. Aile Destek, Anne-Bebek Destek ve Eğitim Destek paketleri ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, temel ihtiyaçlara da destek olmaya başladı. Aile Destek Paketi ile bugüne kadar muhtaçlık sınırı altında geliri olan 7 bin 500'ün üzerinde haneye destek olundu. 0-3 yaş arası 1 ya da 1'den fazla çocuk sahibi olmaları nedeni ile yoksullukları derinleşen yaklaşık 7 bin aile, Anne-Bebek Destek paketiyle çocuklarının ihtiyaçlarının bir kısmını yardımseverlerin destekleriyle sağladı. Yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisi de hayırseverlerin desteklerinden yararlandı. “Alan elin veren eli görmediği” Askıda Destek kampanyasına yapılan toplam bağışlar, 30 milyon TL'yi aştı.

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla, Kurban Bayramı öncesinde internet üzerinden başvuru yöntemiyle bağış kampanyası düzenledi. Kampanya, kısa sürede hedeflenen sayıda hissedara ulaştı. Konservelenen kurbanlıklar ihtiyaç sahibi 132 bin aileye ulaştırıldı.

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