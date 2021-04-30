İBB’nin AB fonu başvurusu kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Nisan’da “Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020” programı kapsamında, “Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı” için yaptığı “procuRe” projesi başvurusu olumlu sonuçlandı.

Aralarında Barselona, Nürnberg, Velenje, El'ad, Porto şehirlerinin de bulunduğu proje kapsamında; ilgili belediyeler seçtikleri binaların mevcut ısıtma, havalandırma ve benzeri sistemlerini yenilenebilir enerjiye dönüştürecek. İBB ilk olarak, Davutpaşa'da yer alan İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulunu proje kapsamına aldı.

HEDEF YÜZDE 18

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Çağatay Seçkin, projenin İBB'nin yenilenebilir enerjiye dönüşüm hedefleri için çok önemli olduğunu belirterek “İBB'de mevcut binaların, yenilenebilir enerji ile kullanım oranları binde 3 civarındaydı. Biz yenilenebilir enerjiye dönüştürülebilecek bina sayımızı 2024'te yüzde 18'e çıkrama hedefimizi koyduk. Bu gerçekleştirirken sadece belediyenin ya da devletin kaynakları dışında, mümkün oldukça uluslararası projelerden destek amacıyla da yola çıkmıştık. ‘procuRe' projesi de o fonlardan bir tanesi” dedi.

2024'TE AÇILACAK

Seçkin, projenin üç aşamada gerçekleşeceğini ifade ederek 2021'in Nisan ve Mayıs aylarında projenin kamuoyuna ve yatırımcılara tanıtılacağını, ekim ayında gerçekleşecek ihale sürecinin ardından 2022'de projelerin prototiplerinin oluşturulacağını anlattı. Seçkin, 2024'te binaların yenilenebilir enerji sistemi ile faaliyetlerine başlayacağını söyledi.