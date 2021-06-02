İBB’nin el konulan yolsuzluk dosyası tekrar gündemde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 50’ye yakın yolsuzluk dosyasına geçtiğimiz ocak ayında İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu.

Bu dosyaların en önemlilerinden biri de şubat ayında hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ davasında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ortak işler yaptığı Metal Yapı Konut'tan satın alınan Fatih Vatan Caddesi'ndeki eski lunapark arazisiydi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabından “106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım” diyerek ayrıntılarını paylaştığı yolsuzluk dosyası nisan ayında SÖZCÜ gazetesi tarafından gündeme taşınmıştı.

25 MİLYONA ALDI, 429.7 MİLYONA SATTI

Ongun'un tekrar gündeme getirdiği şaibeli satış şöyle gerçekleşmişti:

* Metal Yapı Konut, 2012 yılında arazi sahiplerinden 25 milyon liraya satın aldığı 6 bin 400 metrekarelik araziyi, İBB'ye 2017 yılında KDV dâhil 429 milyon 733 bin liraya satmıştı.

* Şirketin elindeyken İBB tarafından yapılan imar düzenlemesi ile araziye konut ve ticaret fonksiyonu verilerek değeri arttırılmıştı.

* İBB araziyi satın alınca dikkat çeken bir imar değişikliğine imza atarak araziye Molla Gürani Parkı, cami ve zemin altı otopark yapmaya karar vermişti. Arazinin imarı hâlâ bu durumda.

TEFTİŞ KURULU İNCELEDİ, BAKANLIK EL KOYDU

* İBB Teftiş Kurulu yaptığı araştırmada alımın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varmıştı. Raporda, arazinin ipotekli olduğu ve satın alma işlemi ile şirketin borcundan kurtarıldığı ortaya çıkmıştı.

* Ocak ayında dosyaya el konulduktan sonra İBB yönetimi tarafından arazinin güncel değerini belirlemek üzere istenen değerleme raporunun sonucu geldi. Değerleme raporu, gereğinin yapılması için dosyalara el koyan İçişleri Bakanlığı müfettişlerine iletildi.

106 MİLYON DOLARLIK ZARAR

* SPK lisanslı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 11 Şubat 2021 tarihli değerleme raporunda, 4 yıl önce İBB'nin 429.7 milyon liraya satın aldığı arazinin güncel değeri KDV hariç 62 milyon lira, KDV dahil 73 milyon 224 bin 900 TL olarak tespit edildi. Yani İBB, 356 milyon lira zarar etti.

* 2017 yılındaki kura göre arazinin değeri 116 milyon 870 bin 709 dolara denk geliyordu. Bugün arazinin değeri ise 10 milyon 381 bin dolar civarında. Bu hesaba göre İBB arazi alışverişinden 106 milyon 488 bin dolar zarar etmiş durumda.

“BORCUM VAR, ARSAM İPOTEKLİ”

Bakanlık müfettişlerinin el koyduğu yolsuzluk dosyasında yer alan belgelere göre o dönem Metal Yapı Konut A.Ş Yönetimi Kurulu Başkanı olan ve geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Ömer Saçaklıoğlu, İBB Emlak Müdürlüğü'ne satış işlemleri ile ilgili bir mektup yazdı.

Saçaklı mektupta “Benim bu arsamın Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a 108.500.000 dolar borcum var ve ipotekli. 2 milyon dolar tapu harcı tutuyor. 17 bin dolar kurumlar vergisi resmi beyanname hazırlıyor. KDV'yi zaten siz mahsuplaşırsınız. Benim hiçbir özel talebim yok. İşlem sonunda banka parasını alacak. İBB arsayı alacak. Vergi dairesi vergisini alacak. Ben de hiçbir şey almayacağım” demişti.

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