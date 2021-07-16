İBB’nin kurban bağışı kampanyası arife günü sona erecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın bu yıl ikinci kez düzenlediği kurban bağışı kampanyası devam ediyor. https://bagis.istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya kurban bağışında bulunan hayırsever vatandaşların sayısı 9 bini, bağış yapılan tutar da 16 milyon lirayı geçti. İBB İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyası, 19 Temmuz Pazartesi arife günü saat 11.00'e kadar sürecek. İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, geçen yıl İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başarıyla gerçekleştirilen kurban kesim işlemi sonrasında konserve olarak hazırlanan 1 kilogramlık kavurmaların 132 bin 50 ailenin sofrasına ulaştırıldığını anlattı.

HEDEF 270 BİN AİLEYE ULAŞMAK

İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmediğini, 400 bin ev ise ayda sadece bir kez et girebildiğini belirten Yücel, “İşte İstanbul Vakfı da tam bu yüzden kurban bağışı kampanyası düzenliyor. Kurban bir paylaşma ibadeti, biz de hem vatandaşlarımızın bu dini vecibelerine yerine getirmelerine, hem de 300 bin hanesine hiç etin girmediği bu aziz şehrin ihtiyaç sahibi insanlarına protein ulaştırmaya vesile oluyoruz. Hedefimiz bu sene 270 bin aileye kurban eti ulaştırmak” dedi.

DERİLER HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANIYOR

İBB İstanbul Vakfı, bu yıl da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aynı firmayla bağış kurbanları kesecek. Kesilen hayvanların derileri hayır kurumlarına bağışlanıp, sakatatları çevre aşevleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kesimi gerçekleşen kurban sahiplerine SMS yoluyla anında bilgi mesajı gönderiliyor. Kesimlerden sonra yapılan parçalama, et sıyırma ve kuşbaşı işlemlerinden sonra, bu yıl ayrıca arta kalan kemiklerle hiç katkısız Kolojen (et suyu) üretilecek ve İstanbul Vakfı tarafından yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra üç gün dinlenmeye alınan etler, sonrasında işlenerek konserve yapımına hazır hale getiriliyor. Gıda kodeksine uygunluğu Üniversiteden uygunluk belgesi alınmak suretiyle hazırlanıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan konserveler 21 günlük bekleme süresine tabii tutulup, laboratuvar testinden sonra teslim ediliyor. Geçtiğimiz yıl, kıyma ve kuşbaşı olarak iki türde hazırlanan konserveler, bu yıl sadece kuşbaşı olarak hazırlanacak.