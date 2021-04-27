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İç hat uçuşları izin belgesi ile yapılabilecek

Corona virüsü önlemleri kapsamında 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta son bulacak tam kapanma ile ilgili olarak iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. 

Güncellenme: 11:49, 27/04/2021
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İç hat uçuşları izin belgesi ile yapılabilecek

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler” dedi.

Tam kapanma nedeniyle zorunlu hale getirilen seyahat izin belgesini yolcular T.C. İçişleri Bakanlığı’na ait e-başvuru sistemi üzerinden veya 199’u arayarak belgelerini alabilecekler. (DHA)

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