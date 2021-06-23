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İçi yolcu doluydu! Otobüste can pazarı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü karayolunda hareket halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Şoförün yol kenarına park etmesinin ardından yolcular dumanlar çıkan otobüsten tahliye edildi.

Güncellenme: 23:30, 23/06/2021
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Denizli’den Antalya’ya yolcu taşıyan 07 LGM 33 plakalı otobüs, saat 15.00 sıralarında Denizli’nin  Çaylı mevkisinde hareket halindeyken arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanlar otobüsün içine de yayılınca şoför, aracı yolun sağ tarafında emniyet şeridinde durdurdu. Otobüsün durmasıyla yolcular tahliye edildi.

Yolcuların bagajlarını aldığı ve panik yaşadığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sırada otobüsteki görevliler, motor kısmındaki alevleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle Antalya’ya gönderildi. DHA

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