İçinde sürücüsünün olmadığı otomobil takla attı

Kaza, Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre otomobili sağ şeride park eden sürücü araçtan indi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza sonucu takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası aracılığıyla kaydedildi. Görüntülere göre, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve bir süre sonra otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor. Kazanın olduğu kaldırımda, olaydan saniyeler öncesinde park halindeki bir aracın ayrıldığı, insanların ve bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor. Şans eseri kaza da yaralanan olmazken otomobil de maddi hasar meydana geldi. (DHA)