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İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 1.772 kişilik boş pozisyona sözlü sınavı ile personel alımı yapılacak.

Güncellenme: 11:18, 10/01/2021
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İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli personelin, ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekmektedir.

Adaylar, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

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