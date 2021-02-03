İçişleri Bakanlığı açıkladı: IŞİD’in eğitim bakanı yardımcısı tutuklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları’nın yürüttüğü çalışma sonucu Sakarya’da bulunduğu belirlenen Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak’ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde ‘eğitim bakan yardımcısı’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelinin yine aynı bölgelerde esir ve tutsak aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi. Ürdün uyruklu şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)