Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: IŞİD’in eğitim bakanı yardımcısı tutuklandı

2014-2017 yılları arasında IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde 'eğitim bakan yardımcısı' olarak faaliyet gösteren Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin Sakarya'da yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Güncellenme: 11:33, 03/02/2021
Haberler Gündem
İçişleri Bakanlığı açıkladı: IŞİD’in eğitim bakanı yardımcısı tutuklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları’nın yürüttüğü çalışma sonucu Sakarya’da bulunduğu belirlenen Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak’ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde ‘eğitim bakan yardımcısı’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelinin yine aynı bölgelerde esir ve tutsak aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi. Ürdün uyruklu şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirIŞİD'in Türkiye suikastçısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktıIŞİD'in Türkiye suikastçısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı IŞİD Sakarya sosyal medya Suriye Terör terör örgütü Türkiye ÜRDÜN Yalova
Yayınlanma Tarihi:11:18,