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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Güncellenme: 20:07, 27/03/2021
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

* İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

* Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

* Bu kapsamda, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

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Yayınlanma Tarihi:20:04,