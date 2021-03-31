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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sayı 39’a çıktı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 30 yıllık örgüt mensubunun da olduğu 3 PKK’lının ikna yoluyla teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:29, 31/03/2021
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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sayı 39’a çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Terör örgütünde çözülme devam ediyor, 30 yıllık örgüt mensubunun da olduğu 3 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi. (İHA)

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