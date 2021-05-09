İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı’nca 26 Ocak’ta, Mardin’de 145 timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan ‘Eren-5 Bagok’ operasyonu sürüyor. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından ‘Eren-5 Bagok’ operasyonu hakkında son durumu paylaştı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin Nusaybin Bagok Bölgesi’nde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.