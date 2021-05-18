İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

*Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL'ye kadar ödülle “KIRMIZI” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir.

*Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bilinmektedir.