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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü 5 PKK mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan örgüt üyelerinden 1'inin ailesinin Van'da evlat nöbeti tuttuğu belirtildi.

Güncellenme: 23:50, 23/06/2021
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim oldular

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

EVLET NÖBETİNDE 26’UNCU BULUŞMA

Teslim olan örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van’da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor. Böylelikle evlat nöbetinde 26’ncı buluşmanın gerçekleştirildiği, ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 86’ya yükseldiği bildirildi.

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