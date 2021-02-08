İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar arasında 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip sözlü sınavlara katılmaya hak kazandı. Sonuçlar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Başvurusu olumlu sonuçlanan adayların sözlü sınavları ise 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Erişime açılan kılavuzda yer alan bilgilere göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek.