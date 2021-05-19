İçişleri Bakanlığı sınavla kaymakam adayı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacak. Sınav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-02 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 10 Haziran 2021'dir.

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