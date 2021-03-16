İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine genelge: 300 bin personel katılacak

Genelgeye göre, ülke genelinde yarın 300 bin denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak.

Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde devam edilecek20-26 Mart tarihleri arasında yapılacak tematik denetim planlamasında her gün yeme içme yerleri ile toplu taşıma araçları özellikle denetlenecek.

Yeme içme yerlerinin denetimlerinde, “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığına dikkat edilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Genelgede, salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda;

1. Tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde 17 Mart 2021 Çarşamba günü il bazlı toplam 300.000 denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak.

2. Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde devam edilecek.

Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak. Denetimlerde belediyeler, il özel idareleri, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak.

Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürlerin tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek. Denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.

Yeme-içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülecek.

20-26 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibariyle denetlenecek alanlar şu şekilde olacak:

20 Mart Cuma günü, yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar,

21 Mart Cumartesi günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler,

22 Mart Pazar yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,

23 Mart Pazartesi yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, okullar (yemekhane ve kantinler dahil), okul servisleri araçları,

24 Mart Salı günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler/salonları, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri, berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,

25 Mart Çarşamba yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler

26 Mart Perşembe yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlenecek.

Kurulma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin faaliyette olduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.

3. Denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlar ile işyerlerini kurallara sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergilenecek. Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM'e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecek.