İçişleri Bakanlığı’ndan bayram açıklaması

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca tedbirlerin devam ettirileceği bildirilirken, “Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacağı da ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaların da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağladığı belirtildi.

‘SEYAHAT İZİN BELGELERİ TEK TEK KONTROL EDİLECEK’

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle 16 Nisan 2021 günü 62 bin 939’a kadar yükselen günlük vaka sayısının 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13 bin 604’e kadar gerilediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

* Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir. Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süre içerisinde; şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair denetimler çerçevesinde; şehirler arası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır.

* Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edenlerin ‘seyahat izin belgeleri’ tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

’95 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK’

Sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

* Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

* Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirler arası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.

* Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir.

* Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır.

Ayrıca salgın denetim ekiplerinin de bu süreçte iş yeri denetimleri tam kapasiteyle sürdüreceği ifade edildi. (DHA)