İçişleri Bakanlığı’ndan Ekrem İmamoğlu kararı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına’ yönelik ihbarlarla başlayan süreç tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu’nun ifadesini alan bakanlık müfettişinin iddiaların ispatlanamadığı yönünde rapor hazırladığı öğrenildi. Rapor üzerine de soruşturma izni çıkmadı. Kararın henüz İBB Başkanlığı'na tebliğ edilmediği öğrenildi.

İFADE VERMİŞTİ

İmamoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul Valiliği’nin 29 Mayıs’ta düzenlediği “İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ndeki anma törenine katılmıştı.

İmamoğlu’nun türbe ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken çekilmiş görüntüsünün fotoğrafı bazı kesimler tarafından “saygısızlık” olarak nitelenerek uzun süre tartışılmıştı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı, bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 11 Şubat 2021 tarihli görev emri ile mülkiye müfettişliğince İmamoğlu ön inceleme yürütüldü.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28 Nisan 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yazı göndererek ifadesini istedi.

Yürütülen ön inceleme kapsamında İmamoğlu’nun “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası…” ile ifade vermesi talep edildi.

İmamoğlu’nun ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs’ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs’ta düzenlediği raporu Bakanlığa sundu.

Raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine başlatılan ön inceleme sonucunda her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği belirtildi. Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı’nca, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi.