İçişleri Bakanlığı’ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber ettiği belirtilerek, “Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda elde edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir. Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8 bin 414’ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir. Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır” denildi.

SEDAT PEKER AÇIKLAMASI

Güvenlik güçlerinin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişilerin, dönem dönem ‘örtüleme yöntemi’ olarak adlandırılan bir yöntemle kamuoyuna ‘faaliyetlerinden uzaklaşmış’ izlenimini vermek istediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

*Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder. Hakkında ‘kırmızı bülten’ talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla ‘iş insanıyım, bu işlerden çekildim’ demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir.

*Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür. Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

“ADALETE TESLİM EDİLİNCEYE KADAR TAKİBİ SAĞLANACAK”

*Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır. Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.

*Ayrıca 15 Temmuzdan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Peker'in Beykoz'daki villasında da polis ekipleri arama yapmıştı.

VİDEO YAYINLAYIP İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan soruşturma yürütülen Sedat Peker, sosyal medya hesabından 56 dakikalık bir video yayınlamıştı. Peker, “Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)” ifadelerini kullanarak bazı iddialarda bulunmuştu.

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