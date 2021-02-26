İçişleri Bakanlığı’ndan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek.

Kısıtlamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz” denildi.

HAFTA SONU VERGİ DAİRELERİ AÇIK

‘Vergi ve Borç Yapılandırma’ konulu genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarihin 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idarelerinin de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Bu çerçevede ödemenin son tarihi olan 1 Mart günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde vatandaşlar, yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personel ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.

ERDOĞAN PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

“Esneme hangi illerde olacak?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, şunları söylemişti:

* Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız.

* Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz?

* Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını pazartesi günü Kabine'de alacağız.

İYİLEŞEN SAYISI, YENİ VAKA SAYISININ ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 26 Şubat Cuma gününün verilerine göre semptom gösteren 649 hastayla birlikte 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi. 74 kişi yaşamını yitirirken 10 bin 282 kişi sağlığına kavuştu.