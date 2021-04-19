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İçişleri Bakanlığı’ndan sokak kısıtlaması açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Güncellenme: 10:36, 19/04/2021
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İçişleri Bakanlığı’ndan sokak kısıtlaması açıklaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye’de de görülen varyantlar nedeniyle hasta sayılarında artış yaşandığı ve bu artış nedeniyle ülke genelinde ‘kısmi kapanma’ uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

* Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00- 05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00’da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır.

* Bu kapsamda, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

*Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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Yayınlanma Tarihi:10:11,