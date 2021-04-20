İçişleri Bakanlığı’nın uyarısını yok sayan AKP’li başkan toplu iftar yemeğine katıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği “Ramazan Ayı Tedbirleri” konulu genelgede, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen AKP'liler iftar ziyaretlerine devam ederken bunlara bir yenisi de Konya'dan eklendi.

“BU BİR İFTAR ORGANİZASYONU DEĞİL”

Konya'da merkez Meram İlçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait Hocafakıh Parkı ve tesisini koordinasyon merkezi olarak kullanan filyasyon ekipleriyle iftarda bir araya geldi.

İftar yemeğine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Yokuş, “Belediyemize ait Hocafakıh Parkı ve tesisini koordinasyon merkezi olarak kullanan filyasyon ekiplerimizin iftar sofrasına misafir olduk. Bu bir iftar organizasyonu değil. Ailelerinden ayrı hemşehrilerimiz için fedakarca görev yapan ekip arkadaşlarımıza moral ve destek ziyareti” notunu düştü.