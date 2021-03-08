İçişleri’nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu ve bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği ifade edildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında; yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, cuma 21.00-cumartesi 05.00 arasıyla, cumartesi 21.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp, pazartesi saat 05.00’de bitecek şekilde uygulandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda 1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, “Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” denildi. (DHA)