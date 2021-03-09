İcra müdürünün çetesi çökertildi

Türkiye genelindeki icralık araçları yakalatıp parçalayarak, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkartarak çok düşük fiyata aldıkları belirlenen suç örgütüne operasyon yapıldı.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Mali Büro Amirliği ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma başlattı.

PARÇALARI SÖKÜP TEKRAR TAKIYORLAR

Mehmet A. liderliğindeki suç örgütünün, aralarında Aladağ Eski İcra Müdürü’nün de bulunduğu 21 şahsın, ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları tespit edildi. Çetenin bu araçları Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkardığı, örgüt üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı ortaya çıkarıldı. Araçların parçalarının tekrar takılmak suretiyle satışının yapıldığı ve bu yolla haksız kazanç temin ettikleri kaydedildi.

Suç örgütüne yönelik şafak vakti Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda aralarında emekli icra müdürü ve kadınların da olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İHA

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