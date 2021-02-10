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İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Güncellenme: 07:39, 10/02/2021
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İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. (İHA)

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