İETT otobüsünde mastürbasyon iddiasında yakalama kararı

İstanbul'da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde 26 Ekim 2020 tarihinde mastürbasyon yaptığı iddia edilen M.R.Ö.'nün (44) hareketleri yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. M.R.Ö., görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine Beşiktaş Meydan'ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Emniyette, 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere toplamda 7 ayrı suç kaydı bulunan M.R.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ‘cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Sanık M.R.Ö.'nün yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki P.Ç. hazır bulunurken, sanık M.R.Ö. duruşmaya katılmadı.

Hakim, hakkında zorla getirme kararı bulunan sanığın talimat mahkemesine gitmediğini ve adresinde temin edilemediğini kaydetti.

“BİR ARA UYUDU SONRA TEKRAR DEVAM ETTİ”



Duruşmada beyanda bulunan müşteki P.Ç., “Sanık bulunduğum otobüsteydi. Onun bulunduğu yere parelel olacak şekilde diğer taraftaki koltuğa oturdum. Sanık, elini pantolonunun içine sokmadan, pantolonun üzerinden cinsel organıyla oynamaya başladı. Bunu yaparken sürekli bana bakıyordu. Net bir şekilde, eylemini bana yönelttiğini anladım ve gördüm. Telefonum ile olanı biteni kaydettim. Yaklaşık yarım saat eylemine devam etti. Bir ara uyudu, sonra tekrar aynı hareketleri yaptı. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini isteyen duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Müşteki P.Ç.'nin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)