İETT otobüsünü çalıp Taksim’e gitmişti… ‘Taksi bulamadım’ dedi…

Maltepe'de 8 Şubat'ta park halindeki belediye otobüsünü çalarak Taksim'e gittiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ali Volkan Çamur hakim karşısına çıktı.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ali Volkan Çamur cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“AKLIMA İLK GELEN ŞEYİ YAPTIM”

Sanık Ali Volkan Çamur savunmasında, “Bostancı sahilde olduğum sırada bir telefon geldi. O telefon üzerine karşıya geçmem gerekiyordu. Taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Ben de otobüs şoförüydüm. Babamın da farklı bir şirkette başka hatta çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsleri çektikleri yerleri ve anahtarların içerisinde bırakıldığını biliyordum. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı. Karşıda aracı bıraktım, kapılarını kilitleyip indim. Araca herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa ve benzin parasını karşılamaya hazırım” ifadelerini kullandı.

OTOBÜS TAKSİM'DE BULUNDU

Müşteki Cuma Ali Kaya, “Ben aracı vardiyam bitiminde akşam saat 21.30 sıralarında park yerine park ettim. Anahtarı da benden sonra aracı kullanacak olan şoför arkadaş ile anlaştığımız yere koydum, araçtan indim. Sabah vardiyaya gelen arkadaş arabanın olmadığını söyledi. Şahsi olarak benim bir şikayetim yoktur, şirket zarar görmüştür” dedi.

Diğer müşteki Özay İlaslan ise, “Ben merkezdeki sorumluyum. Sabah vardiyasına gelen şoför arkadaş aracı göremeyince bana haber verdi. GPRS kayıtlarından baktım. Aracın 04.30 sıralarında alındığını, 05.00 sıralarında Taksim'e bırakıldığını gördüm. Polise haber verdik” diyerek şirket adına şikayetçi olduğunu söyledi.

Müvekkilinin tahliyesini talep eden sanık avukatı, “Müvekkilimin de belirttiği gibi karşı tarafın zararını karşılayacağız. Müvekkilim aracı kendisi bırakmıştır, etkin pişmanlık söz konusudur” dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, dosyanın sanık ile araç sahibi arasında uzlaşma bürosuna gönderilerek uzlaşma işlemlerinin yapılmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.