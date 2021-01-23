İETT şoförünü darbeden 4 kişi gözaltına alındı

Kağıthane’de önceki gün İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun ve oğlu darbedildi. Yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kimliği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şoförünü sözlü olarak taciz etti, ardından otobüsün camlarını kırdı. Otobüse giren saldırganlar, şoförü ve oğlunu darbetti.

DIŞARIDA DA DARBETMEYE DEVAM ETTİLER

Bir süre sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren saldırganlar, dışarıda da darbetmeye devam etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üzerine toplanan vatandaşlar, araya girerek şoförü ve oğlunu saldırıdan kurtardı.

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün camlarının kırılması, otobüs şoförünün darbedildiği anlar net şekilde gözleniyor.

EYÜPSULTAN’DAKİ SALDIRI KAMERADA

İkinci olay ise dün Eyüpsultan’da da meydana geldi. Saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı. Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Saldırganlar otobüsün camını kırarak sürücünün yaralanmasına neden oluyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlunun yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmesiyle ilgili S.A., R.V., Y.K. ve H.B., gözaltına alındı.

‘Kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA

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