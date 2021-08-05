İETT’den canlı metrobüs ihalesi

İETT, Cumhurbaşkanlığı’ndan 8 aydır dış kredi onayı alamadığı için kendi öz kaynakları ile metrobüs hattında kullanılmak üzere toplam 160 otobüs satın almak için ihaleye çıktı. Canlı olarak yayınlanan ve 100 adet tek körüklü, 60 adet çift körüklü otobüs için ayrı ayrı düzenlenen ihalelerin her birine birer geçerli teklif sunuldu.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT; gittikçe yaşlanan, artık ihtiyaca cevap vermeyen, aşırı yoğunluk yaşanan metrobüs hattındaki araçları yenilemek üzere satın almayı planladığı 300 yeni otobüs için dış kredi bulmak üzere meclisten aldığı 90 milyon Euro borçlanma yetkisini, 8 aydır Cumhurbaşkanlığından onay alınamadığı için kullanamıyor. Aralık ayından beri Cumhurbaşkanlığı'ndan dış kredi onayı bekleyen İETT, sonuç alamadığı için kendi öz kaynaklarıyla metrobüs hattında kullanılmak üzere toplam 160 otobüs satın almak için 5 Ağustos’ta ihaleye çıktı.

İETT İHALESİ İLK KEZ CANLI YAYINLANDI

İETT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve kurum tarihinde ilk kez canlı olarak yayınlanan ihale iki oturumda gerçekleştirildi. 21 metre uzunluğundaki 190 yolcu kapasiteli 100 adet tek körüklü otobüs ve 25 metre uzunluğunda 250 yolcu kapasiteli 60 adet çift körüklü otobüs için firmalardan teklifler alındı.

TEKLİFLER YAKLAŞIK MALİYETİN ALTINDA OLDU

60 çift körüklü otobüs alımı için İETT tarafından yaklaşık maliyet 624 milyon 31 bin lira olarak açıklandı. İhalenin bu bölümüne Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş (AKİA), 558 milyon liralık teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 894 milyon 708 bin 250 TL olan 100 adet tek körüklü otobüs alımı ihalesine de tek teklif sunuldu. İhalenin bu kısmında Otokar A.Ş 606 milyon 114 bin 800 TL'lik teklifte bulundu. Tekliflerin hepsi İETT'nin belirlediği yaklaşık maliyetin altında gerçekleşti. Yani kurumun otobüs alımı için ayırdığı bütçenin üzerine çıkmayan uygun teklifler verildi. İhalelere Man Kamyon ve Mercedes Benz teşekkür mektubu göndererek teklif sunmadı. İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

669 ARAÇ SEFERDE

Metrobüs hattında şu an 669 araç bulunuyor. Metrobüs hattına en son 2015 yılında otobüs alımı yapıldı. İhalenin sonuçlanıp sözleşmenin imzalanmasının ardından araçların metrobüs hattında 6 ay sonra seferlerine başlaması planlanıyor.